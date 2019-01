Minus sju grader og regn skaper stortrøbbel

Trafikk

Oppdatert 15.45: Veitrafiksentralen forteller at bilberging pågår og at det er sendt ut to personer fra Mesta til å dirigere trafikken.

- Det er minus 7 grader og regn på stedet, og jeg har forstått at det er vanskelige forhold, sier trafikkoperatøren lokalavisa snakker med.

Det er skiltet omkjøring via Straum/Melandsjø.

Trafikkoperatøren kan klokka 15:45 ikke si noe om hvor lang tid det tar før veien på Fv. 714 kan åpne igjen.

Oppdatert kl. 16:20: Lokalt politi forteller at det for tida er to politipatruljer på stedet og at bilberging pågår, men også at det forsatt er uklart når veien kan åpne.

Flere med problemer

Det ble ved 14-tida om flere uhell på veiene i øyregionen. Ved Gurvikdalen skal en brøytebil ha kjørt av veien. Og i Barmfjorden ble veien stengt etter at flere vogntog har fått problemer. Blant annet har et vogntog kjørt av veien.

- En bil står fast i bakken. To andre har kjørt av veien, forteller en bilist til lokalavisa klokka 14.20.

En politipatrulje var på stedet og har rapportert en ganske beskrivende første melding tilbake til avsnittleder Arild Sollie.

- Her står det bare noen få ord: Kaos. Biler strødd overalt, sier Sollie.

Han opplyser også at det nettopp er kommet bergingsbil til stedet og at veien er helt stengt. Han venter på mer utfyllende rapport fra patruljen etterhvert som de får oversikt.

Flere bilister ringte tidlig lokalavisa og til Statens Vegvesen Vegtrafikksentralen og varslet om stengt i bunnen av bakken ved Hitralaks.

- Vi har fått inn meldinger og har kontaktet entreprenør for å få klarhet i situasjonen. Foreløpig vet vi ikke hva som har skjedd, sier vaktoperatør ved Vegtrafikksentralen til lokalavisa klokka 14.

- Noen melder tilbake at de kjører omvei via Melandsjø, forteller Vegtrafikksentralen. En bilist i området forteller til lokalavisa kl 14.05 at det er bevegelse i køen. Men klokka 14.25 melder Vegtrafikksentralen at veien nå er helt stengt.