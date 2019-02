Har gått hardt utover propellene

Trafikk

Administrerende direktør Grete Fuglem Tennås forteller at Frøyfart har fått relativt store skader etter grunnstøtingen ved Dyrøya onsdag morgen. Hurtigbåten ligger nå ved Kverhusvik skipsverft på Dolmøya, etter at den ble slept dit av redningsskøyta "Horn Flyer" i formiddag.

- Vi har to medarbeidere fra administrasjonen som har reist ut til Hitra for å foreta granskning av fartøyet. Det jeg foreløpig kan si med tanke på skader, er at begge propellene og propellakslingene er skadet. Og nå holder de på å sjekke om gir og motor er skadet eller ikke. Når det gjelder skroget har det gått bedre enn vi trodde en periode på grunn av en vanninntrening. Men der er det en liten skrogskade midtskips som er bedre enn vi fryktet, sier Tennås.