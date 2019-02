Vogntog av veien på Fv 714

Trafikk

Et vogntog har i morges kjørt av Fv. 714 Lakseveien i den såkalte Vikansvingen i Barmfjorden. Bilen står rett bak svingen og kan komme brått på.

Det er ikke meldt om personskade i forbindelse med utforkjøringa. Andre bilister i området melder at det er mulig for annen trafikk å passere. Ved 08:20-tida er bilberger på stedet og det ventes at veien er ryddet innen kort tid.

Det varslede væromslaget har begynt og det regner nå på det tidligere snøføret.

