Trafikkulykke ved Fv714-tunnel

Trafikk

Politi og ambulanse rykket sent søndag kveld på vei til Perviktunnelen i Snillfjord etter melding om en trafikkulykke.

Politiet meldte om ulykken cirka klokka 22:20.

Ifølge operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt skal det være et enslig kjøretøy som har kjørt i bergveggen. Til adressa.no sier han at føreren er en kvinne i 20-årene og at det ikke virker som hun har pådratt seg alvorlige skader. Det skal ikke ha vært andre enn føreren i bilen.

