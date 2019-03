Kollisjon mellom brøytebil og buss

Trafikk

En brøytebil og en buss har kollidert på Fv. 714 i Barmfjorden.

- Det er ikke meldt om personskade, men politiet rykker ut, fortalte politiets operasjonsleder da hendelsen ble meldt cirka klokka 07:45.

Ulykken har skjedd i en av svingene mellom Sveneset og Strømsvik camping. Det kan se ut til at veien har vært for smal for begge kjøretøyene. Brøytebilens plog har støtt sammen med bussen i siden og revet av luka til et bagasjerom.

Det er rute 320 fra øyregionen mot Orkanger og Trondheim som er involvert i hendelsen. Det skal ha vært 22 passasjerer ombord.

- Vi er på tur med erstatningsbuss. Den kommer straks til stedet, forteller driftsleder Stig Anthonsen i busselskapet Boreal til lokalavisa Hitra-Frøya klokka 08:25. Ruta er gjenopptatt med erstatningsbuss klokka 09, en time og et kvarter forsinket mot byen.

Bergingsbil har vært på stedet. Det er ukjent om de involverte kjøretøyene er kjørbare.

Veien ble stengt etter hendelsen, meldte Statens vegvesen vegtrafikksentralen, og det dannet seg lange køer i området. Nå klokka 08:40 er veien ryddet og annen trafikk kan passere.