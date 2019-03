Trafikk

Kystekspressens hurtigbåt MS Ladejarl fikk fredag kveld problemer etter at tauverk satte seg i vannjeten. Etter at dykker hadde vært nede for å fjerne tauet, kunne hurtigbåten forsinket fortsette fra Sandstad til Kristiansund.

I morgen (lørdag) er det ventet et nytt og annet problem: FosenNamsos Sjø melder at Kystekspressens avgang vil bli innstilt på grunn av værforholdene.

- Kystekspressen innstiller avgangene kl. 09:00 fra Edøy til Kristiansund og kl. 14:30 fra Kristiansund til Trondheim grunnet værforholdene. Reisende fra Edøy til Kristiansund henvises til ferjeavgang kl. 09:15 og videre med rutegående buss til KSU. Reisende fra Kristiansund til Trondheim henvises til rutegående buss fra Kristiansund trafikkterminal kl. 11:25. Reisende fra Sandstad kl. 16:20 til Trondheim blir fraktet med innleid buss. Reisende fra Brekstad til Trondheim kl. 17:05 blir fraktet med innleid buss, forteller rederiet.