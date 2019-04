Trafikk

NAF Sør-Trøndelag vil gjerne "gjenopplive" lokalseksjonen i øyregionen. Nå er organisasjonen, på jakt etter øyværinger med interesse trafikksikkerhetsarbeid, motorsport, samferdselspolitikk og/eller ungdomsarbeid gjennom NAF. NAF har over 26.000 medlemmer i Sør-Trøndelag og over 800 av dem befinner seg her i øyregionen.

Avdeling Sør-Trøndelag dekker hele Sør-Trøndelag, unntatt Røros, Holtålen og Osen, og har egne seksjoner i Selbu-Tydal. NAF hadde inntil for noen år siden også en seksjon på Hitra. Det er denne man ønsker å "gjenopplive" på Hitra og Frøya.

- Vi ønsker å komme i kontakt med noen som kan tenke seg å drive en NAF-seksjon på Hitra og Frøya, sier styreleder for NAFs avdeling i Sør-Trøndelag, Jan Olav Haarsaker.

Nylig var NAF Sør-Trøndelag på Dolmsundet Hotell for å holde todagers trafikkurs for seniorer, et godt besøkt kurs. I tillegg inviterte NAF til åpent møte om vei og trafikksikkerhet i øyregionen. Dette ble ikke godt besøkt. Men Haarsaker tror likevel det er ønskelig og behov for en frivillig organisasjon som NAF på Hitra og Frøya, og nevner både kjørekultur, gangs/sykkelvei-politikk, veistandard og holdningsskapende arbeid som mulige arbeidsområder.