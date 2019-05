Sjekk føret på webkameraene langs Lakseveien

Trafikk

I lokalavisas oversikt over lokale webkamera står også Statens vegvesen to kamera på Fv. 714 Lakseveien. Det ene står i Gauklia, mellom Fillan og Sandstad, mens det andre står ved Våvatnet i Snillfjord. Det er meldt kaldt gjennom helga og en del nedbør som kan falle som snø, så ta gjerne en titt på webkameraene for å få et inntrykk av føret akkurat nå.