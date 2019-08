Bil og motorsykkel i trafikkulykke

Trafikk

Det har skjedd en trafikkulykke mellom bil og motorsykkel i Gurvikdalen. Det varsler politiet ca kl. 20:20 lørdag kveld. Nødetatene ble sendt til stedet.

Lokalavisa Hitra-Frøya har snakket med politiets operasjonsleder. Den foreløpige tilbakemeldinga fra nødetatene er at det ikke har skjedd et sammenstøt mellom kjøretøyene, men at motorsyklisten i møtet med bilen av en eller annen grunn har kjørt av veien.

- Slik vi har tolket meldinga er det veldig smal vei i området, sier operasjonsleder.

Motorsykkelen har kjørt av veien. Føreren skal ha sluppet relativt bra fra det med litt vondt i en albue og en ødelagt jakke, ifølge operasjonsleder. Verken bilen eller de i bilen har fått skader.

Politiet forteller i kvled at MC-føreren har forklart at det var smal vei, og at han havnet utfor veien da en bil kom i motsatt retning. Om han valgte å kjøre utfor eller om han kom for langt ut på kanten er uklart.

- MC-føreren har vondt i en albue, finger og hofte. Og en jakke er ødelagt. De to i bilen er uskadd, forteller operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.