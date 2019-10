NB: Husk at Lakseveien blir totalt stengt hele lørdag

Trafikk

Husk tidligere gitt beskjed fra veivesenet:

Fv. 714 Laksveien blir stengt i tidsrommet lørdag 12. oktober kl. 07 til søndag 13. oktober kl. 01 ved Mjønes i Åstfjorden.

Er du avhengig av å reise til/fra øyregionen, for eksempel i forbindelse med høstferien, må du derfor passe på å komme deg forbi før lørdag morgen. Ellers må du pent vente til natt til søndag. Det blir nemlig ingen mulighet for omkjøring; Det er kun utrykningskjøretøy som kan passere.

- For tida støper vi brudekket på den nye Åstfjordbrua. Når vi skal støpe den delen av brua som går over dagens fv. 714, kan vi av sikkerhetshensyn ikke ha trafikk gående på veien. Derfor må vi stenge fylkesvegen i 18 timer mens støpen pågår. Dette inkluderer også tid til at betongen herder noen timer etter selve støpinga, sier byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Tidspunktet for stenginga er valgt i samråd med kommunene og nødetatene, forteller veivesenet.

Du kan følge brubygginga direkte via tre webkamera:

Webkamera Mjønes finner du her

Webkamera Åstfjordbrua finner du her

Webkamera Åstfjordbrua2 finner du her