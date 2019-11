Trafikk

Statens vegvesen stengte Fenestunnelen på fv. 714 Lakseveien. Det meldte Vegtrafikksentralen klokka 11:50. Årsaken var at det lå en gjenstand i veibanen. Omlag ti minutter senere meldte Vegtrafikksentralen at veien igjen er åpnet for trafikk.

Statens vegvesen har flere webkameraer langs Fv. 714 Lakseveien. Skal du ut å kjøre, kan det være greit å ta en titt på kameraene for vær og føreforhold.

Webkameraene finner du her:

Fv 714 Våvatnet, Snillfjord

Fv. 714 Gauklia (mellom Fillan og Sandstad)

Kamera på brubygginga over Åstfjorden finner du her