Ras med is og stein førte til stengt hovedvei i Barmfjorden

Trafikk

Et ras gikk lørdag morgen over Fv. 714 gjennom Barmfjorden. Klokka 08:45 meldte Vegtrafikksentralen at veien var helt stengt, og at omkjøring var mulig via Fv. 713 og Fv 6456 (Straum - Melandsjø).

Ca en time senere har man fått ryddet tilstrekkelig til at det ene kjørefeltet er åpnet.

- Det er ryddet i ett felt hvor trafikken dirigeres forbi. Maskin er på vei for å rydde resterende is og stein, opplyser Vegtrafikksentralen.

Raset har gått i en skråning ved ungdomshuset i Barmfjorden, ved den såkalte Vikansvingen.

Oppdatert klokka 10:35:

Maskin er på plass og oppryddingsarbeidet er igangsatt. Man må tanse trafikken mens man fyller lastebilen, melder entreprenøren.