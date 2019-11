Frontkolliderte ved forbikjøring av stillestående vogntog

Trafikk

Det skjedde en front mot front-kollisjon på E39. Ulykken skjedde omlag 5 kilometer vest for Orkanger i retning Gangåsvatnet.

Det meldte politiet ca kl. 15:40 lørdag ettermiddag.

- Nødetatene har rykket ut. I tillegg står det to vogntog lenger øst, i nærheten av Gjølme, ifølge tips. Regn med kø, melder Statens vegvesen Vegtrafikksentralen.

Klokka 16:15 opplyser politiet at det er to biler som har vært involvert i en møteulykke i forbindelse med forbikjøring av to vogntog som sto i et kjørefelt.

- En person er sendt er sendt til legevakt og noen blir undersøkt på stedet, forteller politiets operasjonsleder. Bilberger jobbet på stedet.

Veien har vært helt stengt, men fra halv fem-tida melder veitrafikksentralen at man har begynt dirigering av annen trafikk forbi ulykkesstedet.

Det er mye kø og trafikken går svært sakte, ifølge Statens vegvesen.

Klokka 16:42 melder politiet at veien er ryddet og åpen for trafikk.

Ifølge politiets operasjonsleder skjedde ulykke i forbindelse med forbikjøring av de to vogntogene.

- Det startet med to vogntog som sto fast i en bakke på stedet. Der drev de og la på kjetting. I den forbindelse har det vært forbikjøring av de to vogntogene, som har ført til en møteulykke mellom en personbil med tilhenger og en SUV. Det var ingen stor hastighet ved kollisjonen, men personen i SUVen ble kjørt til legevakt, forteller operasjosnleder Bjørnar Gaasvik.