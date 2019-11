Frontkollisjon på Lakseveien ved Gangåsvatnet

Trafikk

Det har skjedd en front mot front-kollisjon på E39. Ulykken har skjedd omlag 5 kilometer vest for Orkanger i retning Gangåsvatnet.

Dette melder politiet ca kl. 15:40 lørdag ettermiddag.

- Nødetatene har rykket ut. I tillegg står det to vogntog lenger øst, i nærheten av Gjølme, ifølge tips. Regn med kø, melder Statens vegvesen Vegtrafikksentralen.

Klokka 16:15 opplyser politiet at det er to biler som har vært involvert i en møteulykke i forbindelse med forbikjøring av to vogntog som sto i et kjørefelt.

- En person er sendt er sendt til legevakt og noen blir undersøkt på stedet, forteller politiets operasjonsleder. Bilberger jobbet på stedet.

Veien har vært helt stengt, men fra halv fem-tida melder veitrafikksentralen at man har begynt dirigering av annen trafikk forbi ulykkesstedet.

Det er mye kø og trafikken går svært sakte, ifølge Statens vegvesen.