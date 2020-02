Her er asfaltplanen for Hammerstad - Ansneskrysset

Trafikk

Den omlag to kilometer lange strekningen på Fv. 714 fra Hammerstad til krysset til Ansnes er blitt løftet helt opp på fylkesrådmannens bord. Etter at veivesenet valgte å sette ned fartsgrensen fra 80 til 50 km/t av sikkerhetsgrunner, har veistandarden blitt gjenstand for diskusjon både i lokalpolitikken og på leserbrevplass. Denne uka tok fylkespolitiker Henrik Kierulf (H) spørsmålet opp i fylkeskommunens veiutvalg, siden det er fylkeskommunen som eier veien.