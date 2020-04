Trafikk

Fv. 714 Lakseveien var stengt for større kjøretøy en times tid i natt på grunn av bilberging. Årsaken var at et vogntog hadde behov for hjelp ved Våvatnet, noe som førte til at andre store kjøretøy ikke klarte å passere.

Det er Statens Vegvesen Vegtrafikksentralen som melder dette.