Ber reisende bli sittende i bilen

Trafikk

Fergerederiet ber reisende med bil bli sittende i bilen under overfaten med MF "Frøyaferja".

FosenNamsos Sjø opplyser om dette i forbindelse med ruteendringer for ruta 825 Dyrøy - Øyrekka fra i dag (torsdag 30. april) og for ruta 820 Dyrøy - Øyrekka fra fredag 1. mai. Oppfordringa er et smitteverntiltak i forbindelse med korona-pandemien.

Som meldt i går, er vil alle ferjesambandene i Trøndelag gå som normalt fra og med i dag. Mens for enkelte av hurtigbåtstrekningene - blant annet Kystekspressen - så er det ennå noen begrensninger.

– Inntil videre vil det være noe redusert tilbud, men det vil bli tatt en ny vurdering over helga, sa kommunikasjonsrådgiver Tormod Ellingsen i AtB til lokalavisa Hitra-Frøya i går.