Tunnelen helt stengt i en hel time - fortsatt køer

Trafikk

Vegtrafikksentalen melder klokka 08:39 at Frøyatunnelen er midlertidig stengt. Det angis ingen årsak.

Avsnittsleder i politiet, Arild Sollie, sier til lokalavisa at meldingen går på at et brannslukningsapparat skal være fjernet fra tunnelen. Når slikt oppdages stenges tunnelen automatisk, og det blir full utrykning

- Vi har en patrulje på vei for å sjekke, sier Sollie.

Brannvesenet er også kalt ut.

Klokka 09:25 er tunnelen fortsatt stengt. Det har dannet seg lange køer på begge sider av tunnelen.

Klokka 09:38 slippes det trafikk gjennom tunnelen igjen, en time etter at den ble stengt. Kjøring skjer med ledebil mens oppryddingsarbeid pågår. Det danner seg fortsatt køer.

- Det var en telefonkiosk nede i tunnelen som var påkjørt og ødelagt. Tegn tyder på at det må ha vært en semitrailer som kjørte på kiosken. Elektriker jobber nå med reparasjoner, og trafikken går derfor med ledebil, sier Sollie til lokalavisa klokka 10:20.