Stenger ned bru-kameraene for godt

Trafikk

Gjennom byggeperioden for Åstfjordbrua, har veivesenet hatt tre webkameraer stående i anleggsområdet slik at alle har kunnet følge med på framdrifta. Bildene har også vært tilgjengelig her på lokalavisas nettsider.

Nå har arbeidet kommet såpass langt at arbeiderne er i ferd med å plukke ned deler av anleggsriggen. Dette berører også riggen hvor kameraene står og kameraene er nå fjernet.

Fylkeskommunen opplyser til lokalavisa at kameraene ikke kommer til å bli satt opp igjen. Så da får vi se framover og glede oss til vi kan kjøre over brua og se den med egne øyne.

Statens vegvesen har flere webkameraer langs Fv. 714 Lakseveien. Skal du ut å kjøre, kan det være greit å ta en titt på kameraene for vær og føreforhold.

Webkameraene finner du her:

Fv 714 Våvatnet, Snillfjord

Fv. 714 Gauklia (mellom Fillan og Sandstad)