Trafikk

Høy strykprosent bidrar til å skape ekstra lang kø på trafikkstasjonene. Av 23.205 teoriprøver i juni var det 8.482 som endte med stryk. Det opplyser Statens Vegvesen.

Strykprosenten på teori er høy, totalt i år ligger den på 39 prosent, for juni på 37 prosent,. Veldig mange av de som tar teorien har ikke forberedt seg godt nok og må prøve flere ganger før de består. Hvis du stryker på teoriprøven, må du vente to uker før du kan ta den på nytt.

- Hadde flere bestått på første forsøk, hadde vi ikke hatt kø for å ta teorien. Våre ansatte jobber både kveldstid og helg for å møte etterspørselen etter at vi holdt stengt tidligere i år på grunn av koronaen. Da er det utrolig synd at så mange kandidater møter uforberedt, sier fungerende avdelingsdirektør Jan Erik Myhr i Statens vegvesen til eget nettsted.

Statens vegvesen anbefaler å starte øvelseskjøringen tidlig og lese seg opp på trafikkreglene før man tar teoriprøven.

- Det holder ikke å bare ta noen tester på nett og tro at det er nok for å klare teorien. De som har øvelseskjørt og vært ute i trafikken har bedre forutsetninger for å bestå, sier Myhr.

I juni ble det gjennomført 23 205 teoriprøver i Norge. Det har aldri før blitt gjennomført så mange teoriprøver i løpet av én måned. 1.812 av timene som ble lagt ut i juni ble ikke booket, og 1.525 personer møtte ikke opp til timen de hadde bestilt.

- Det er frustrerende at det er så mange som ikke møter opp. Dette er plasser som kunne vært brukt av noen av de som venter i kø, sier Myhr.

