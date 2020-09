Folkemøte om nybrua

Trafikk

Tirsdag 22.september arrangerer Hitra kommune og Trøndelag fylkeskommune folkemøte om den nye Knarrlagsundbrua. Det er nå utarbeidet et forslag til reguleringsplan for ny bru og planforslaget er lagt ut slik at folk flest og offentlige myndigheter kan komme med sine innspill.

Folkemøtet holdes i Meierisalen ved Kystmuseet.

- Folkemøtet arrangeres for å informere om planarbeidet, motta innspill og svare på spørsmål, opplyser Hitra kommune.

Av smittevernhensyn er det begrenset plass i salen. Kun 35 personer får plass og påmelding skjer til Hitra kommune via telefon eller epost. Folkemøtet vil også bli overført via web-tv og kan følges direkte på kommunens nettside.