Åpning av Åstfjordbrua blir utsatt

Trafikk

Forrige uke fortalte lokalavisa Hitra-Frøya om forsinkelser som skyldes koronasituasjonen hos en underentreprenør, og at dette er årsaken til at Åstfjordbrua og tilhørende to tunneler blir åpnet senere enn tidligere varslet. Veimyndighetene har utover sommeren antydet at åpninga kunne skje tidlig i november. Nå blir det nok desember før åpningsfesten.

Det bekrefter prosjektleder Jostein Karlsen overfor avisa Sør-Trøndelag denne uka.

- De tre første dagene i neste uke, skal vi teste alt kommunikasjonsutstyr i tunnelene. Deretter skal de stå i ro i to uker i påvente av eventuelle feilmeldinger. Når alt er i funnet i orden, sender vi søknad til Vegdirektoratet om å ta i bruk tunnelene. Der er behandlingstida normalt tre uker. Derfor blir det ikke åpning før i desember, uten at vi så langt har fastsatt en endelig dato, sier Karlsen avisa.