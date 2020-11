Ministeren har fått de svarene han trenger om Åstfjordbrua, men kan ennå ikke si ja til de to nye tunnelene

Trafikk

Hoksrud reagerte etter å ha lest saken om utsettelse av åpninga av Åstfjordbru-forbindelsen. Der uttrykte Hitra-ordfører Ole L. Haugen (Ap) frustrasjon over opplysningene fra veimyndighetene om at en byråkratisk søknadsprosess er medvirkende til at de to tunnelene og nybrua antakelig ikke åpner før i desember. Tidligere i høst har brubyggerne antydet en åpningsdato tidlig i november.