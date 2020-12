Så mange prikker koster kjøreatferden deg

Trafikk

Veimyndighetene innførte i 2004 et system der bilførere blir belastet med prikker hvis vi gjør ulovlige ting i trafikken. Blir du registrert med minst fire prikker, får du et varselbrev fra politiet. Brevet er en påminnelse om at du må legge om kjøreatferden for ikke å miste førerkortet.