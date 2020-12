Tredobler straffen

Trafikk

Fredag bestemte regjeringen at du fra nyttår kan straffes med 5.000 kroner i bot og tre prikker for å bryte reglene for mobilbruk i bil, skriver TV2. Til nå har straffen vært 1.700 kroner og tre prikker.

Ulovlig mobilbruk bak rattet er et omfattende problem. Fra flere hold, blant annet UP, har det blitt tatt til orde for strengere reaksjoner på dette området.

En undersøkelse utført av Norstat viser at hele 43 prosent sier at de sjekker mobilen mens de kjører.

– Det er skremmende at nær halvparten sjekker mobilen bak rattet. Du utsetter deg selv og ikke minst andre for livsfare med slik oppførsel, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, til TV2.

Og selv om 43 prosent oppgir at de sjekker mobilen mens de sitter bak rattet, mener atferdsforskere og reelle bruksdata at tallet er høyere.

– Sannheten er at det er langt flere. Det er ikke unormalt å tenke litt bedre om seg selv, og spørreundersøkelser og selvrapportering på mobilbruk er ofte er misvisende. De fleste av oss bruker mobilen mer enn vi tror, sier atferdspsykolog Jon Magnus Eilertsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB i en pressemelding.

– En av årsakene er at mobilbruk er så automatisert at vi ikke er bevisste på hvor mye vi faktisk bruker den.

Med appen Smartbil registrerer selskapet mobilbruk og har dermed tall på faktisk mobilbruk. Kjøredata fra om lag 10.000 brukere og 24 millioner kjørte kilometer forteller at 1 av 3 sjåfører aldri bruker mobilen når de kjører, og hele 2 av 3 gjør det.