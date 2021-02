Ny natt med stengte Laksevei-tunneler

Trafikk

Også i kveld og natt skal det gjennomføres vedlikeholdsarbeider i flere tunneler på Fv 714. Denne gang er turen kommet til Fossantunnelen, Snilldalstunnelen og Storvasshammertunnelen, som alle stenges i kveld (torsdag 18. februar) kl. 22 og fram til i morgen tidlig kl. 06.

I denne perioden blir det mulig å passere kl 23:00, 00:00, 02:00 og 04:00. Samtidig legger vi til at det er mulig å kjøre langs den gamle Fv. 714 via Snilldalen mellom Krokstadøra og Våvatnet for å unngå de to førstnevnte tunnelene.

Vi minner også om at det denne uka pågår arbeider i Frøyatunnelen. Disse arbeidene avsluttes i natt, og tunnelen kan derfor bli stengt i perioder på inntil 1 time natt til fredag. (Fra i kveld kl. 22 til kl. 06)