Politiet med reaksjon mot sjåføren etter påkjørselen

Trafikk

Onsdag ettermiddag ble ei jente i tidlig tenårene påkjørt av en bil da hun gikk av skolebussen ved Ansnes.

Avsnittsleder hos det lokale politiet, Arild Sollie, sier at han ikke kan gå i detalj på det bilføreren har forklart, men at bilføreren kort oppsummert sier han så jenta for sent og ikke rakk å stoppe før påkjørselen skjedde.