Fem involvert i krasj: Ble dyttet over i motgående kjørefelt

Trafikk

En bil og bil med tilhenger kolliderte ved Melkstaden utenfor Sistranda, like ved avkjørselen ned til Nordhammarvika industriområde i 08-tida i morges.

Ulykken skal ha skjedd ved at den bakerste bilen ikke klarte å stoppe da den fremste bremset ned for å svinge av mot industriområdet.