Ny øverste leder for Trygg Trafikk. Dette er hun mest opptatt av i trafikken

Trafikk

Karin Bjørkhaug er valgt som ny styreleder for organisasjonen Trygg Trafikk. Bjørkhaug er fra Orkland og kjenner også Hitra og Frøya godt etter mange år som ledende samferdselspolitiker i fylket.

Bjørkhaug er i dag leder i hovedutvalg for transport og for trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag fylke og sitter på fylkestinget. Hun har vært vara til Stortinget i to perioder mellom 2005 og 2013. Bjørkhaug sitter også i sentralstyret til Kristelig folkeparti.

I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt de adferdsrettede tiltakene som engasjerer styrelederen aller mest.

- De aller fleste er enige i at trafikksikkerhet er viktig. Som regel er det infrastruktur-tiltak som får mest fokus og er det folk er opptatt av. Jeg er mest opptatt av de tiltakene som går på adferd og valgene vi tar i ulike situasjoner i trafikken. Av konkrete tiltak vil jeg trekke frem Trafikksikker kommune som et målrettet tiltak, og ikke minst arbeidet rettet mot risikosøkende ungdom. I dette arbeidet er det viktig at organisasjonen jobber både bredt og smalt samtidig, sier Bjørkhaug.