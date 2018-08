Følg været i øyregionen på direkten og les av lokale værrekorder

Været

Frøya værstasjon på Hammarvika og Hitra værstasjon på Fillan har nå fått installert ny programvare for å kunne gi flere et bedre direkte-oversikt over været i øyregionen. På værstasjonen kan du for eksempel lese av temperatur, vindstyrke, vindkast og nedbør i sanntid. I tillegg finnes også oversikter over historikk og du kan klikke deg inn på lokale vær-rekorder.

Værstasjonene inneholder så mye informasjon at de fortsatt er mest brukervennlig på PC eller Mac. Men de kan også følges via mobiltelefoner. Den nye virker også på Iphone mobiltelefoner og andre Apple-produkter, i tillegg til Android operativsystem (som tidligere.)

Vi har slitt litt med teknisk stabilitet på Hitra-stasjonen, men forhåpentlig blir dette nå bedre, også når høststormene begynner å rive i utstyr og øyværinger.

Værstasjonene driftes og vises i et samarbeid medllom Frøya Film & Bilder og lokalavisa Hitra-Frøya.

Hvor finnes værstasjonen?

Se øverst ved logoen på hitra-frøya.no på nettavisa eller mobiltelefonen (gjelder ikke nyhetsappen). Her klikker du på seksjonen Været og deretter på Hitra værstasjon eller Frøya værstasjon.