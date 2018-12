Slik blir været gjennom nyttårshelga i øyregionen

Været

Etter noen nokså fuktige juledager, der det lille av julesnø forsvant like fort som gavepapiret rundt julegavene, kan øyregionen nå se fram til et par dager med mer oppholdsvær. Både lørdag og søndag ser bra ut for Hitra og Frøya hos meteorologenes værvarsel.

Meteorologisk institutt melder så å si ingen nedbør og også rolige vindforhold gjennom lørdag og søndag.

Når vi kommer til mandag og nyttårsaften, ser det dessverre litt dårligere ut. Utover mandagen skal det ifølge varselet som gjelder i skrivende stund (fredag), blåse opp. Mest i ytre strøk, naturlig nok. På Sandstad er det ventet frisk bris (8-10 m/s) nyttårsaften, på Fillan liten kuling 13 m/s, Sistranda stiv kuling (15-16 m/s) og Mausund fra sterk (18 m/s) til stiv kuling 16 m/s). Samtidig kommer det en god del nedbør i form av regn over hele øyregionen. Vinden er nyttårsaften ventet å komme fra vest/sørvest, med dreiing på nord utover tirsdagen.

Kartet/bildet øverst i artikkelen inneholder en animert vind-varsling for Hitra og Frøya de neste dagene. Trykk på start-knappen for å spille av varselet.