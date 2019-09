Vindfullt og vått i øyregionen. Men lysning i vente

Været

Det har både vært vindfullt og vått i øyregionen de siste dagene. Høsten kom brått og alt for tidlig, mener nok mange. I helga var det ekstra vindfullt og ikke minst ekstremt mye regn. Under en kjøretur søndag kunne lokalavisa se mangt et jorde som var lagt under vann, og hvor fylte veigrøfter var i ferd med å også gjøre veiene til vannveier.