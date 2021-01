Været

Et betydelig snøfall over Øyregionen søndag ble avløst av en værmessig sett rolig mandag. Men fra natt til tirsdag vil det igjen falle en god del snø. For Trøndelag som helhet har Meteorologisk Institutt sendt ut gult farevarsel (laveste), som betyr moderat fare for konsekvenser som følge av snøfallet. For områdene sør for Trondheim og i grensestrøkene er det ventet 15-20 centimeter nysnø.