Vi er i ytterkanten av uværet «Frank», men blir likevel berørt

Været

Ekstremværet som er ventet over nordligere deler av landet, får også konsekvenser her hos oss, selv om det ikke er meldt ekstremvær her i Øyregionen. FosenNamsos Sjø varsler at de i ettermiddag innstiller båtavgangene for hurtigbåten «Frøyfart» fra klokka 13:30 fra Dyrøy på grunn av værforholdene.