Farevarsel: Fare for tordenvær med mye lyn

Været

Torsdag ettermiddag og kveld er det fare for tordenvær med mye lyn, skriver Meteorologisk Institutt i et gult farevarsel. Varselet gjelder for Møre og Romsdal og Trøndelag og Helgeland. Også Hitra og Frøya vil kunne bli berørt.

- Det vil være store lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver Meteorologisk Institutt, som anbefaler å koble fra elektriske apparater og å unngå åpne sletter og store trær. Det anbefales også å unngå bading og svømming hvis det blir lyn-aktivitet.

Det er også en generell anbefaling om å unngå opphold i småbåter i kraftig tordenvær.

Det er ikke meldt nedbør av betydning over Øyregionen, men Meteorologisk Institutt sier det lokalt i Trøndelag kan komme styrtregn i ettermiddag og kveld.

