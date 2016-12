Denne gigant-farmen skal bli 430 meter lang og ha to millioner fisk

Det er ikke bare SalMar og Ocean Farming som tenker stort med svært oppdrettsanlegg til havs. Rett før jul, kom nyheten om at Nordlaks får utviklingstillatelser til å bygge én såkalt Havfarm, skriver ilaks.no

Havfarmen vil ha 430 meter i lengde og 54 meter i bredden, og med mulighet til å romme maksimalt to millioner laks. (Til sammenligning har dagens merder opp mot 200.000 fisk.)

Fiskeridirektoratet har gitt tilsagn om ti av de 13 konsesjonene som er rammen for én Havfarm. I en melding fra Nordlaks forteller de at vedtaket om tilsagn på mindre biomasse enn konstruksjonens kapasitet endrer på forutsetningene for det arbeidet som er gjort i prosjektet til nå.

Vil ta to til tre år

Det er Harstad-selskapet NSK Ship Design som har fått oppdraget med å prosjektere havfarmprosjektet. Arbeidet med det er regnet å vare i to-tre år, skriver Vesterålens Avis.

Ifølge kommersiell direktør Merete Kristiansen i Nordlaks er det på langt nært klart hvor oppdrettsgiganten skal bygges.

– Det har vært gjort noen forundersøkelser, men det er ikke kommet til noen konklusjoner, sier hun til Vesterålens Avis.

Bra for Hadsel

Ordfører Siv Aasvik (Ap) er naturlig nok glad for tildelingen.

– Dette betyr mer verdiskaping og ringvirkninger i Hadsel og i regionen, sier hadselordfører Siv Aasvik (Ap), til Vesterålens Avis.