God tilgang på fisk med høy snittvekt og dempet oversjøisk etterspørsel under kinesisk nyttårsfeiring. Det hoper seg opp med usolgte lastebiler i Oslo idag. Lakseprisen får årets dypeste fall inn mot neste uke.

Mens eksportørene mener prisen bør ned inntil ti kroner, ligger oppdretterne fire-fem kroner over det. Uansett, prisfallet er betydelig.

Stillingskrig

– Det datt med nesten en euro i løpet av uken på 3+, sier en utenlandsk industriaktør til iLaks. – Det spriker en del idag. Jeg tror det er lite som er festet, legger han til.

– Kanskje mellom 5-7 kroner ned blir det. Det er en stillingskrig for øyeblikket, sier en lakseselger ved et mellomstort oppdrettselskap.

Det betyr laksepriser ned til midten av 60-tallet, eller like under det, for de mest omsatte vektklassene – over tre kilo.

