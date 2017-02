Verdens første elektriske arbeidsbåt til bruk i oppdrettsanlegg er sjøsatt og tatt i bruk. Salmar Farmings batterihybrid "EL-frida" døpes ved Rabben Brygge på Sistranda i dag.

I denne videoen, laget for verftet Ørnli Slip, ser vi "EL-Frida" på en av hennes prøveturer. Katamaranen har to tonn batterier i hvert skrog. I drift regner teknisk sjef i SalMar Farming, Eskil Bekken, at arbeidsbåten vil gå elektrisk i 90–95 prosent av tiden.