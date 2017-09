Nå flyter verdens største flytende oppdrettsanlegg faktisk på sjøen

Havbruk

I løpet av helga har havmerden "Ocean Farm 1" blitt løftet av frakteskipet "Hua Hai Long" og flyter nå for første gang på "frøysk" sjø ved Håbranden i Froan. Søndag ble disse første bildene av et atskilt frakteskip og havmerden tatt på Frohavet.

Tungløftskipet "Hua Hai Long" har som kjent fraktet den gigantiske riggen fra verftet i Kina til Frøya, og ankom sist tirsdag Froan, hvor verdens største flytende oppdrettsanlegg skal ankres opp. "Hua Hai Long" lot seg senke delvis ned og på denne måten ble havmerden "frigjort" fra frakteskipet.

De kraftige arbeidsbåtene "Far Sapphire", "Far Sigma" og "Far Sabre" ligger nå i området. Det er ifølge Teknisk Ukeblad offshorerederiet Solstad Farstad som har fått oppdraget med å få "Ocean Farm 1" i posisjon og ankre den opp. Også "Hua Hai Long" ligger mandag ettermiddag fremdeles i posisjon ved Håbranden.

I løpet av noen uker skal det siste av utstyr om bord og testes. Administrerende direktør i SalMar, Trond Williksen, sa sist uke til lokalavisa at det er nå den virkelige jobben begynner. SalMar har som kjent fått utviklingskonsesjoner fra staten til å teste ut denne nye teknologien.

- Det neste året blir en pilotfase hvor vi skal innfri kravene til utviklingslisensen og operasjonalisering av ny teknologi, sier Williksen.

Dette skjer med havmerden de neste dagene og ukene Adm.direktør Trond Williksen følger spent med på ferden: - En merkedag for oss. Men det er nå det begynner

En av de store leverandørene av teknisk utstyr til "Ocen Fartm 1" er Kongsberg Maritime. Thor Hukkelås, leder for Akvakultursystemer og teknologi i Kongsberg Maritime, gir Williksen rett i at det er nå den store og utfordrende jobben begynner.

- Først skal vi få alle systemer opp og gå, sjekke at alle sensorer, alt av automasjons- og kommunikasjonsutstyr fungerer, før fisken slippes opp i merda, sier Hukkelås til Teknisk Ukeblad.