I kveld starter de arbeidet med å fylle havmerden med 1 million småfisk

Havbruk

– Merden er tom. Den er ikke fylt opp med vann ennå. Den holder på å senkes nå, og vil fylles med smolt idag. Postsmolt med gjennomsnittsvekt på 250 gram, forteller Jarl Halbostad til iLaks.

Han er overstyrmann på Rosteinbåten «Ro Chief» som har fått jobben med å forsyne SalMars havmerd med smolt.

– De har konsesjon på to millioner fisk i merden, mens det blir satt ut en million nå i løpet av sju dager.

Lokalavisa Hitra-Frøya var i dag til sjøs og i lufta Se vår drone-video og nærbilder av giganten

Først i verden



– Dette er i første gangen i verden, sier Halbostad begeistret. – Vi håper på å begynne klokken seks i kveld.

Overføringen av smolt vil bli gjort via et rør ombord på brønnbåten som er koblet på merden. Røret går under vann, og holdes lukket hele tiden.

– De har hatt den senket ned og testet ting i 14 dager, så får de den første smolten sin i kveld.

Han vil filme seansen med drone.

– Vi vil fly over i kveld når vi ligger og losser. Så skal de kanskje ha en av oss på havmerden for å følge med. De ville ha en litt erfaren brønnbåtkar.

Knirkefritt



Den 50 meter lange brønnbåten holder god avstand til havmerden.

– Vi ligger fire-fem meter fra havmerden. Vi har ikke lov å gå bort til den, fortsetter Halbostad.

Arbeidet har så langt gått uten noen form for problemer.

– Så langt har det gått overraskende smertefritt. Vi testkoblet oss på merden for fjorten dager siden, og det har gått overraskende bra. Jeg tror ikke de har hatt så store problemer på merdkanten heller. Men det er veldig væravhengig. Det skal ikke så store bøger til for at vi ikke kan losse heller.

– Nå er vi kjempeheldige. De har vært veldig heldige i høst med været til arbeidet med å ankre opp. Det var tre ankerhåndteringsbåter her og ankret opp. De har forlatt stedet. De fôr for ti dager sden.

Stor smolt



Nå er det kun «Ro Chief» som passer på.

– Bare oss, ja. Så er det vel snakk om at det er «Ro Fjell» som skal hente fisken når den skal slaktes neste sommer. Det vil gå litt fortere når en setter ut større smolt. Den vokser fortere, utdyper han.

Ombord på «Ro Chief» er de fem til å gjøre den noe uvanlige jobben.

– Vi er fem stykker. En er lærling, sier han, og legger til at det er sammenlignbart med antallet røktere og driftsledere på havmerden.

– De skal være fire stykk når de er operativ. Nå er de ganske mange flere. Hvor mange vet jeg ikke, men når de er klare skal de klare seg med fire stykk.

Trøndersmolt



Fisken som skal sjøsettes i havmerden kommer fra SalMars eget smoltanlegg helt innerst inne i Trondheimsfjorden.

– Smolten kommer fra Follafoss. De er de som skal produsere all fisken til havmerden i år.

– Det er veldig mange som er spente på dette prosjektet. I beste tilfelle kan det revolusjonere hele merdfunksjonen – hvis de slipper unna lus. To millioner er nesten to vanlige lokaliteter, påpeker Halbostad.

Ikke DP



Han styrer den 15 år gamle brønnbåten på tradisjonelt vis mens den ligger nær den gule stålkolossen – uten joystick eller Playstation-controller som i nyere brønnbåter.

– Jeg sitter på broen vanlig hånddrift, det er ikke noe DP (dymanisk posisjonering – red. anm.) ombord her, nei. Her må en faktisk kjøre båt.