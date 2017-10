Havbruk

Den lokale innsamlingen til inntekt for årets TV-aksjon er i gang. Under dagens formannskapsmøte på Frøya kunne SalMars konsernsjef Trond Williksen fortelle at de ønsker å bidra med 25.000 kroner til årets TV-aksjon.

- Salmar ga det største bidraget innen lokalt næringsliv på Frøya i fjor, og 25.000 kroner er den samme summen som Salmar bidro med i 2016. Dette er en fantastisk god start, smilte leder for TV-aksjonen på Frøya, Pål Terje Bekken.

Han opplyser at formannskapet vil foreta ringerunde til næringslivet for ytterligere bidrag de kommende dagene.

Senere i dag skal formannskapet på Frøya ta stilling til om kommunen skal bevilge 20.000 kroner til årets aksjon. Det er den samme summen som formannskapet på Hitra har vedtatt at de skal bidra med i år.



TV-aksjonen 2017 går i år til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt. Lokale husstander vil få besøk av bøssebærere søndag 22. oktober. TV-aksjonen er Verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.