Bekrefter oppkjøpet av Aqualine

Havbruk

Investeringsselskapet Kverva AS, eid av Salmar-gründer Gustav Witzøe, bekrefter i dag oppkjøpet av Aqualine. Som lokalavisa Hitra-Frøya og andre medier tidligere har omtalt, har det over lengre tid vært spekulert i nettopp dette oppkjøpet.

Froya.no skriver i dag at Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS og Aqualine AS, i fellesskap opprettet et nytt selskap som vil eie 100% av både Steinsvik Group og Aqualine. Begge selskapene skal bestå som egne selskaper og på dagens lokaliteter.

- Aqualine og Steinsvik har på ulike områder blitt ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi ser at vi utfyller hverandre og står sterkere sammen enn hver for oss. Vi har store ambisjoner, og er sikre på at samarbeidet vil bidra positivt i utviklingen av næringen, sier daglig leder Terje Eidesmo i Kverva Technology til froya.no.

Aqualine kjøpte selv opp nabobedriften Frøya havbruksservice i mars 2016. I desember 2016 ble Kverva eneaksjonær i Sveinsvik Group, en annen stor utstyrsleverandør til oppdrettsbransjen. Steinsvik har i løpet av de siste årene bygget opp en egen avdeling på Frøya.

Når Kverva også sikrer seg Aqualine, vil Salmar-eier Witzøe kontrollere en større del av den norske leverandør-bransjen til oppdrettsnæringa.