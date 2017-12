Følg debatten direkte fra kl. 11.55: Er det egentlig ønskelig med vekst i sjømatnæringa?

I denne grafikken presenteres framskrivningene som Sintef, Norges tekniske vitenskapsakademi og flere andre forskningsmiljø står bak. Dette er et bilde på hvordan det kan bli. Grafikken viser også hvilke enorme hindringer som står i veien for en slik vekst.

Klimaendringene tvinger oss til å tenke fornybart. I dag er over 80 prosent av norsk havøkonomi oljebasert. Forskere anslår at verdiskapningen innen fiskeri og havbruk og oljebaserte næringer kan være like stor i 2050.

Havbruk, fiskeri, tang og tare og nye sjømatnæringer trenger alle mer areal for å vokse i tråd med framskrivningene. Norges sjøareal er seks ganger større enn landarealet. Dermed er det i utgangspunktet nok plass for alle næringene også i fremtiden, men dette vil kreve bedre regelverk og koordinering enn i dag. I tillegg må trolig langt mer av produksjonen flyttes bort fra kysten og lenger ut i havet.

I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet. For å kunne produsere sunn sjømat i framtida, er vi helt avhengige av et rent hav. Utslipp av plast og bruk av kjemikalier må reduseres kraftig. Veksten i fiskeri- og havbruksnæringene må være bærekraftig uten ytterligere forurensning. Dumping i havet er et internasjonalt problem som må løses på tvers av landegrensene. Kanskje kan Norge ta en ledende rolle i fangst av søppel i havet?

Dette mener andre

Naturvernforbundet

Om økt matproduksjon i havet:

«Her er det noen forbehold å ta. Det er i dag et voldsomt overforbruk av mat i vesten, et matsvinn som utgjør 25-30 % av all matproduksjon i verden i dag, og en stor utfordring med at vi spiser proteiner alt for høyt opp i næringskjeden, der mye energi går tapt fordi korn brukes som mat til dyr framfor mennesker. Litt usikker på hvordan FNs matvareorganisasjon har tatt høyde for dette? Så er de aller fleste villfiskpopulasjonene i dag overfiska, så totalt sett er det usannsynlig, og ikke ønskelig, å øke fiskeriene ytterligere. Om oppdrett i havet skal øke, må det skje i lukka systemer, og denne økningen må skje uten å øke bruken av fôrressurser som er viktige i økosystemene, eller som kunne blitt brukt direkte som menneskemat.»

Om Norge etter oljen:

«Det er ønskelig å flytte verdiskapning fra olje til fornybare ressurser som fisk. For at verdiskapningen skal øke så mye, må mye av denne økningen skje gjennom foredling av ressursene og utvikling av nye produkt, ikke bare å øke uttaket/produksjonen».

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

Bellona

Om økt matproduksjon i havet:

«En økning i verdens matvareproduksjon på 70 % fram mot 2050 vil kreve mye av verdenssamfunnet. Matproduksjon på land båndlegger i dag store deler av verdens ferskvannsressurser, det er en stor klimagassutslippskilde og det finnes lite ubrukt landareal som er egnet til matproduksjon. For matproduksjonsøkning er derfor havet en av de viktigste løsningene, siden det ikke vil forverre de samme begrensningene som dagens matproduksjon allerede har. Vi mener vi ikke har mange andre muligheter enn å dyrke havet, men vi må sørge for å gjøre det med så lite fotavtrykk som mulig».

Om Norge etter oljen:

«Begrensing av global oppvarming i henhold til målene i Parisavtalen forutsetter at vi globalt faser ut utvinning av fossile ressurser som olje, gass og kull. Dette støtter vi selvfølgelig, men noe må erstatte den tapte verdiskapningen i Norge. Produksjon av mat og biologiske råvarer fra havet vil antagelig ha langt mindre miljøkonsekvenser og et mye mindre fotavtrykk enn om det samme skulle skje på land. Det er også store arealer tilgjengelig, som gjør at skalérbarhet er til stede og sannsynlig. Vi anser det både som en av de mest sannsynlige fremtidsvisjonene og en av de mest gunstige for miljøet».

Anders Karlsson-Drangsholt, PhD, seniorrådgiver havbruk i Bellona

Havforskningsinstituttet

Om økt matproduksjon i havet:

«Havforskningsinstituttet vurderer at det store potensialet ligger i å øke bærekraftig marin akvakultur. Marin akvakultur er en svært effektiv måte for matproduksjon, men krever mye kunnskap, teknologi og en solid kunnskapsbasert forvaltning for å lykkes. Akvakultur er i stadig vekst globalt, mens fiskeriene ser ut til å ha nådd en topp gitt slik vi fisker i dag. Det kan også ligge et potensiale i å øke høstingen fra havet ved enten å høste mer av lavtrofiske arter eller mesopelagisk fisk».

Om Norge etter oljen:

«Det er gode muligheter for at en kan få til en stor økning i verdiskapningen fra marin sektor, og da spesielt innen ulike former for marin akvakultur. Dette krever imidlertid betydelig innsats på forskning og utvikling slik at denne veksten kan skje på en miljømessig bærekraftig måte og der god dyrevelferd blir ivaretatt.»

Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør i Havforskningsinstituttet