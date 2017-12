Havbruk

I et sjelden intervju med Dagens Næringsliv, som i anledningen har samlet Norges rikeste arvinger rundt samme bord, forteller Witzøe om oppveksten.

– Pappa var bilmekaniker og hadde ikke så mye penger da jeg var liten. Det har aldri vært masse penger i madrassen, sier 24-åringen til DN. Selskapet ble etablert i 1991 – to år før 24-åringen ble født. Witzøe har siden videregående skole jobbet i familebedriften fra Frøya.

SalMar har vært blant landets største, og mest lønnsomme, oppdrettsselskap siden slutten av 90-tallet.

– Han startet selskapet. Det blir noe annet når du får lagt det i fanget og du har ansvaret for så mange arbeidsplasser. Du kan ikke bare gå inn og si at her skal du gjøre hva du vil.

Videre sier Witzøe:

– Jeg er opplært til å ha en ydmyk holdning til penger, sier Witzøe.