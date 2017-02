Må bygges ut mer hvis alle barna i kretsen skal få plass

I forslaget til skole- og barnehagebruksplan for Frøya sees det på muligheten til å gjøre oppvekstsentrene i kommunen til reelle oppvekstsenter. Dette forstått som et senter der alle barn som hører heime i skolekretsen, også får barnehageplass ved det samme oppvekstsenteret.

Nabeita oppvekstsenter ble tatt i bruk høsten 2014. Da var barnehagen på Hammarvika erstattet med nytt barnehagebygg tilknyttet skolen på Nabeita. Men barnehagen er ikke dimensjonert til å kunne ha plass til alle barn som hører til i kretsen.

For at barnehagen på Nabeita skal ha full lokal dekning må den utvide kapasiteten med inntil 30 plasser.

I utredningen til planen står det at " Dette medfører et utbyggingsbehov på rundt 220 m2 (brutto). Bakgrunnsmateriale viser at barnehagen bør være utbygd senest rundt 2020."

En utbygging er kostnadsvurdert til 5,5 millioner kroner