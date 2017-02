Kjøper både bil og musikk til russetiden

Guttene går maritime fag på Guri Kunna VGS på Frøya, og har gjennom og arrangere fester samlet inn penger til både van, anlegg og festtelt. Sammen skal gjengen kjøre rundt og feste i trøndelagsområdet i russetiden. Russebilen kjøpte de på Hamer. Den er nå under oppussing slik at den er rustet for russetiden.

Arrangert fester

Midlene til bilen har de skaffet gjennom å arrangere fester i tillegg til å selge forskjellige produkter. De har også gått inn med penger fra egen lommebok.

-Vi har arrangert to fester nå, for lokalbefolkning fra konfirmasjonsalder. Her koster det 200 kroner å komme inn. Utover det har vi solgt både sokker og powerbanker for å skaffe penger til russebilen. I tillegg har vi planlagt en fest til før russetiden, sier Jesper Furberg og fortsetter:

-Vi har samarbeidet tett med Deadliest Catch som går påbygg her på Guri Kunna. De er gjeng på 10 jenter som samler samler inn penger til russetiden.

Gitt ut låt

I tillegg til egen russebil har de også skaffet en egen russelåt. Arbeidet på låta har de imidlertid ikke stått for selv.

-Vi har fått hjelp fra profesjonelle musikere til sangen. Beaten har vi kjøpt av noen svenske musikkprodusenter og vokalen er det en kjenning av meg som har skrevet og spilt inn, fastslår Markus Hammervik.

I skrivende stund hår låta passert 68 000 visninger på musikkstrømmetjenesten Spotify. Og dette er ikke den eneste låta guttene har planer om å ta med seg inn i russetiden.

-Vi har planlagt å ordne minst en sang til. Den neste vil vi lage på trøndersk. Det representerer oss enda litt bedre, det, sier Jesper Furberg.

Fyllfjorns russelåt finner du her:

I tillegg til fyllfjorn har også en annen russegruppe fra Frøya gitt ut en låt kaldt Fishermans 2017. Denne finner du her: