Etter å ha kjørt 'A tribute to Slash & Guns N' Roses' lokalt i flere måneder tar bandet “Extreme Pleasure” turen til Trondheim for første gang for å presentere konseptet sitt der.

- Det beste lokalet å få vist seg fram på

Konserten vil finne sted førstkommende lørdag den 18.mars på Nidelven Bar & Scene.

Nidelven Bar & Scene ligger i Kjøpmannsgata, og er i følge bandet det nyeste og hippeste konsertlokalet i Trondheim.

- Det er for et "up & coming" band som oss det beste lokalet å få vist seg frem på. Stedet har en veldig bra scene og en herlig atmosfære, sier bassist Jonas Kjønnøy.

Det er hitterværingen Håvard Sivertsen som jobber ved stedet som har vært til stor hjelp for at bandet får muligheten til å opptre der, legger Kjønnøy til.

- Det er vi veldig takknemlig for.

En stor milepæl

Extreme Pleasure har blitt skrytt opp i skyene for sine opptredener lokalt, nå kan byfolket glede seg til nok en energisk konsert med øyværingene Unni Cicilie Haugen (vokal), Daniel Kjønnøy Stolsmo (gitar), Jonas Kjønnøy (bass), Thomas Andrè Sandvik (trommer) og Haakon Rui (gitar).

Interessen rundt arrangementet har vært over all forventning, forteller bandet selv.

- Vi har allerede solgt rundt 70 billetter på forhåndssalg noe som vi er svært fornøyde med, med tanke på at lokalet rommer rundt 200 personer. På Facebook har over 280 personer meldt sin interesse, noe som for oss er kjempegøy.

Extreme Pleasure sier de er veldig spente i forkant konserten, - men vi gleder oss som bare det. Dette er en stor milepæl for oss som band!

Lover forrykende show

Guns N´Roses ble gjenforent i fjor. Jonas Kjønnøy sier Extreme Pleasure fortsatt føler det er på sin plass å kjøre konseptet sitt videre.

- At Guns N´Roses ikke kommer til Norge i sommer er ikke noe problem, for vi skal gi publikum et likså bra show.

Til tross for at konserten denne gang er i Trondheim, håper Extreme Pleasure å se kjente fjes fra øyregionen foran scenen lørdag.

- De som kommer kan forvente seg en flere timers konsert fullspekket av energi, show og en god dose rock´n roll!