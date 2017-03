Alle danseelevene i aksjon under stor-forestilling

Fredag 24.mars er det duket for en stor danseforestilling i Hitrahallen når omtrent 100 danseelever fra kulturskolene på Hitra og Frøya skal vise frem det de har øvd på i lengre tid.

Danseversjon av Grease

Danseforestillingen blir delt i to deler.

Under den første delen kalt "Everbody dance now" blir det presentert flere dansenumre fra ulike dansegrupper, mens del to vil være en danseversjon av musikalen "Grease".

Det blir i pausen under danseforestillingen mulig å kjøpe kaker og kaffe av Hitterklang.

Siden Hitrahallen er rigget for Hitterkveld dagen etter, blir det bord og stoler og god plass til alle som vil ta turen innom det kulturskolene kaller" et forrykende danse- og musikkshow".

Billetter kan kjøpes på Hitra kommunes hjemmeside www.hitra.kommune.no.

Det er mulig å kjøpe billetter i døra, men da kun kontantsalg.