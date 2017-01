Ikke sikkert at skolestuas skjebne blir bestemt denne gangen heller

Sist desember gikk Frøya formannskap inn for at man skal rive den gamle skolestua som står midt i skolegården til dagens barneskole på Sistranda. Dette er kommunens eldste bevarte skolebygg, og skal være satt opp i 1878.

Denne saken har vært oppe til behandling i flere runder tidligere, og den står nå på sakskartet til torsdagens kommunestyremøte. Men det er ikke sikkert at saken blir avgjort der.

Da formannskapet hadde en diskusjon om kulturvern i første møte i januar, tok ordfører Berit Flåmo til orde for at man bør få på plass handlingsplanen for kulturvern før man avgjør skolestuas skjebne. Administrasjonen jobber nå med en slik handlingsplan, hvor kommunen skal si noe om hva de prioriterer i sitt kulturvern-arbeid.

- Jeg tok opp dette som en del av diskusjonen, uten at vi ga noen klar føring på dette. Saken har blitt etterspurt, og derfor ble den satt på sakskartet. Så får vi se i morgen om kommunestyret velger å behandle saken, eller om det blir nok en utsettelse, sier ordfører Berit Flåmo til Hitra-Frøya.no