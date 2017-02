- Jeg ble veldig rørt underveis, men unngikk heldigvis totalt sammenbrudd

Margaret Berger (31) fra Hitra/Trondheim gjør for tiden stor suksess i TV 2-programmet «Hver gang vi møtes». Sammen med artistene Benny Borg, Margaret Berger, Eldar Vågan, Ida Maria, Hanne Sørvaag, Esben «Dansken» Selvig og Åse Kleveland tolker de hverandres sanger og setter tv-seerne i godt humør.

Innspillinga ble gjennomført i fjor høst. De siste ukene har programmet fokusert på artist etter artist. Nå lørdag er det hitterjentas tur til å være midtpunktet når de andre artistene skal tolke hennes låter.

Flere av artistene tyr til tårene under opptredener. Margaret Berger forteller til TV2 at hun til tider ble rørt, men at hun klarte å unngå hulkinga.

– Jeg ble veldig rørt underveis, men det var heldigvis ikke noe totalt sammenbrudd. Fordi hvis man først får et breakdown, er det veldig vanskelig å stoppe, forteller hun. Hvordan de andre artistene framfører Margaret-låtene, før vi andre altså se lørdag kveld.

I 2013 vant Margaret Berger Melodi Grand Prix, med låten «I Feed You My Love» og hun kom deretter på fjerdeplass i Eurovision Song Contest samme år.